https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-pozdravili-s-8-marta-v-sukhume-1054069199.html
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 8 Марта в Сухуме
Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 8 Марта в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов... 08.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-08T15:30+0300
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2025-03-08T15:30+0300
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СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву и Елену Водзинскую.Россотрудничество проводит 8 марта акцию — поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, врачей скорой помощи и женщин, служащих на Мачарском посту.Нона Витальевна Мол-оглы – единственная живая уроженка Абхазии, пережившая блокаду Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны ей было пять лет. Но она запомнила на всю жизнь ужас тех лет, холод и голод.Нонна Дорофеева — 101-летний ветеран войны. На фронт она уходила совсем юной девушкой, ей было 18 лет. В 1945 году Дорофеева участвовала в боях за взятие Берлина и была награждена медалью "За взятие Берлина".Елена Водзинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Цхалтубе, куда свозили раненых бойцов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200506/Pobeda-i-predlozhenie-v-konverte-boevoy-put-veterana-Nonny-Dorofeevoy-1030063781.html
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абхазия, представительство россотрудничества в украине, вов, ветераны
абхазия, представительство россотрудничества в украине, вов, ветераны
СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву и Елену Водзинскую.
Россотрудничество проводит 8 марта акцию — поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, врачей скорой помощи и женщин, служащих на Мачарском посту.
Нона Витальевна Мол-оглы – единственная живая уроженка Абхазии, пережившая блокаду Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны ей было пять лет. Но она запомнила на всю жизнь ужас тех лет, холод и голод.
Нонна Дорофеева — 101-летний ветеран войны. На фронт она уходила совсем юной девушкой, ей было 18 лет. В 1945 году Дорофеева участвовала в боях за взятие Берлина и была награждена медалью "За взятие Берлина".
Елена Водзинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Цхалтубе, куда свозили раненых бойцов.