https://sputnik-abkhazia.ru/20250308/veteranov-velikoy-otechestvennoy-voyny-pozdravili-s-8-marta-v-sukhume-1054069199.html

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 8 Марта в Сухуме

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с 8 Марта в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов... 08.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-08T15:30+0300

2025-03-08T15:30+0300

2025-03-08T15:30+0300

в абхазии

абхазия

представительство россотрудничества в украине

вов

ветераны

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/08/1054068716_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_4b6b4f22d80aabff183f8f695b06c39b.jpg

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии поздравило с Международным женским днем блокадницу Ленинграда Нону Мол-оглы, ветеранов Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву и Елену Водзинскую.Россотрудничество проводит 8 марта акцию — поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны, врачей скорой помощи и женщин, служащих на Мачарском посту.Нона Витальевна Мол-оглы – единственная живая уроженка Абхазии, пережившая блокаду Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны ей было пять лет. Но она запомнила на всю жизнь ужас тех лет, холод и голод.Нонна Дорофеева — 101-летний ветеран войны. На фронт она уходила совсем юной девушкой, ей было 18 лет. В 1945 году Дорофеева участвовала в боях за взятие Берлина и была награждена медалью "За взятие Берлина".Елена Водзинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Цхалтубе, куда свозили раненых бойцов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200506/Pobeda-i-predlozhenie-v-konverte-boevoy-put-veterana-Nonny-Dorofeevoy-1030063781.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, представительство россотрудничества в украине, вов, ветераны