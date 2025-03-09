https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/bolee-30-gektarov-sukhostoya-zagorelos-v-ochamchyrskom-rayone-1054076032.html

Более 30 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе

Более 30 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Более 30 гектаров сухостоя горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

абхазия

очамчырский район

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Более 30 гектаров сухостоя горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. По его словам, уже ликвидированы возгорания в селах Кындыг, Араду и Моква. Вчера в Ачгуаре сгорело частное домовладение. Ситуация с пожарами в Очамчырском районе не простая, но контролируемая, добавил он.

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очамчырский район

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