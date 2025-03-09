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Более 30 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе
Более 30 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Более 30 гектаров сухостоя горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Более 30 гектаров сухостоя горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия. По его словам, уже ликвидированы возгорания в селах Кындыг, Араду и Моква. Вчера в Ачгуаре сгорело частное домовладение. Ситуация с пожарами в Очамчырском районе не простая, но контролируемая, добавил он.
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мчс абхазии, абхазия, очамчырский район
Более 30 гектаров сухостоя загорелось в Очамчырском районе
21:00 09.03.2025 (обновлено: 21:01 09.03.2025)
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Более 30 гектаров сухостоя горит в Очамчырском районе, рассказал Sputnik начальник районной ПСО Мурман Пачулия.
По его словам, уже ликвидированы возгорания в селах Кындыг, Араду и Моква. Вчера в Ачгуаре сгорело частное домовладение.
"Сейчас тушат в селе Акуаскьа. Местные жители и спасатели тоже нам помогают. Задействовано четыре единицы техники", — уточнил Пачулия.
Ситуация с пожарами в Очамчырском районе не простая, но контролируемая, добавил он.