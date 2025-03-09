https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/kulturnaya-afisha-abkhazii-vosem-spektakley-i-vystavka-v-sukhume-1054073914.html

Культурная афиша Абхазии: восемь спектаклей и выставка в Сухуме

Культурная афиша Абхазии: восемь спектаклей и выставка в Сухуме

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-09T14:55+0300

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2025-03-09T14:55+0300

в абхазии

культура

абхазия

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Sputnik Абхазский драматический театр "Два берега" До 30 марта будет открыта выставка "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. На ней представлены работы художников из Абхазии и Крыма.Абхазский молодежный драмтеатр РУСДРАМ

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