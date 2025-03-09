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Культурная афиша Абхазии: восемь спектаклей и выставка в Сухуме
Культурная афиша Абхазии: восемь спектаклей и выставка в Сухуме
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-09T14:55+0300
2025-03-09T14:55+0300
2025-03-09T14:55+0300
в абхазии
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Sputnik Абхазский драматический театр "Два берега" До 30 марта будет открыта выставка "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. На ней представлены работы художников из Абхазии и Крыма.Абхазский молодежный драмтеатр РУСДРАМ
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культура, абхазия
Культурная афиша Абхазии: восемь спектаклей и выставка в Сухуме
Афиша культурных событий Абхазии с 10 по 16 марта. Читайте и планируйте свой культурный отдых на неделе.
Абхазский драматический театр
15 и 16 марта в 19:00 – спектакль "Гумистинская баллада" по мотивам произведения Анзора Мукба. Режиссер Мадина Аргун.
До 30 марта будет открыта выставка "Два берега" в фойе Абхазского драмтеатра. На ней представлены работы художников из Абхазии и Крыма.
Абхазский молодежный драмтеатр
10 марта в 19:00 – спектакль "Кровавая свадьба" по мотивам произведения Федерико Гарсиа Лорка.
11 марта в 19:00 – комедийный спектакль "Виндзорские проказницы" Уильяма Шекспира. Режиссер Антон Корнилов.
12 марта в 19:00 – постановка "Роман с кокаином" Марка Агеева. Режиссер Роман Кочержевский.
13 марта в 19:00 – спектакль "Пастух Махаз" автора Фазиля Искандера.
15 и 16 марта в 19:00 – спектакль "Все мои сыновья" по произведению Артура Миллера. Режиссер Антон Киселюс.