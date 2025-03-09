https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/registratsiya-na-konkurs-upravlentsev-komanda-abkhazii-zavershitsya-zavtra-1054073689.html

Регистрация на конкурс управленцев "Команда Абхазии" завершится завтра

Регистрация на конкурс управленцев "Команда Абхазии" завершится завтра

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Регистрация на конкурс управленцев "Команда Абхазии" завершится 10 марта. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-09T14:05+0300

2025-03-09T14:05+0300

2025-03-09T14:05+0300

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общество

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Регистрация на конкурс управленцев "Команда Абхазии" завершится 10 марта. Победителей, которых будет 20 человек, зачислят в кадровый резерв президента Абхазии и рекомендуют к замещению вакантных должностей в госорганах. Всего подано уже более 2 тысяч заявок. Проект создается по образцу российских программ, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – создание в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для молодежи и опытных управленцев. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва.

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