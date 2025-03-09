Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО.