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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-v-dnr--1054073790.html
Российские военные освободили населенный пункт в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Константинополь на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Константинополь на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России:
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Российские военные освободили населенный пункт в ДНР

15:06 09.03.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Константинополь на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах.  
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45877 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22090 танков и других боевых бронированных машин, 1525 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22390 орудий полевой артиллерии и минометов, 32630 единиц специальной военной автомобильной техники. @SputnikAbkhazia
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