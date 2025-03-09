Российские военные освободили населенный пункт в ДНР
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
© Sputnik / Сергей Бобылев/
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Константинополь на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143-х районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 228 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 99 вне зоны СВО.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45877 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22090 танков и других боевых бронированных машин, 1525 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22390 орудий полевой артиллерии и минометов, 32630 единиц специальной военной автомобильной техники. @SputnikAbkhazia