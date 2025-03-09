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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/sily-pvo-rossii-sbili-za-noch-88-dronov-nad-territoriey-strany-1054071759.html
Силы ПВО России сбили за ночь 88 дронов над территорией страны
Силы ПВО России сбили за ночь 88 дронов над территорией страны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Как уточнили в ведомстве:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
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россия, украина, пво, министерство обороны рф, беспилотники

Силы ПВО России сбили за ночь 88 дронов над территорией страны

09:00 09.03.2025 (обновлено: 10:40 09.03.2025)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2025
© Sputnik
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Вооруженные силы ночью сбили 88 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.
Как уточнили в ведомстве:
52 БПЛА ликвидировали в Белгородской области;
13 дронов — в Липецкой области;
девять — в Ростовской области;
восемь беспилотников — в Воронежской области;
три БПЛА — в Астраханской области;
по одному — Краснодарском крае, Рязанской и Курской областях.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства противовоздушной обороны успешно сбивают летательные аппараты противника.
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