https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/takie-obstoyatelstva-chkadua-pro-film-o-vladislave-ardzinba-1054056399.html

Такие обстоятельства: Чкадуа про фильм о Владиславе Ардзинба

Такие обстоятельства: Чкадуа про фильм о Владиславе Ардзинба

Sputnik Абхазия

Как шла работа над фильмом о Владиславе Ардзинба, посвященном 15-й годовщине со дня его смерти, какие материалы вошли в картину и как в ней была отражена... 09.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-09T13:18+0300

2025-03-09T13:18+0300

2025-03-10T13:18+0300

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Такие обстоятельства: Чкадуа про фильм о Владиславе Ардзинба Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Чкадуа про фильм о Владиславе Ардзинба

Собеседник Sputnik отмечал, что привнести в фильм новое, визуальное достаточно сложно было, не хотелось впадать в повторы."Когда вот к таким темам приступаешь, это всегда такой соблазн объят необъятное, потому что очень такая большая личность, очень много с ним связанных событий произошло. Но я решил взять несколько аспектов. Это как реагировали на смерть Владислава Ардзинба в те дни информационные агентства во всем мире, российские прежде всего, и люди, и историки, и политики, и Джордж Хьюитт был. Их оценки, первые горячие оценки, такая, грубо говоря, первая реакция рефлекторная, которая была у людей, и второй момент был уже мое личное восприятие его жизни, судьбы и ухода. Через интервью я хотел показать, есть более вроде бы такие яркие, более, может быть, эмоциональные воспоминания о Владиславе, но я хотел взять именно этот аспект и показать какие-то грани, как связана его вот эта жизнь на полном напряжении нескольких лет, с его болезнью и потом преждевременным уходом", – рассказал Чкадуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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подкасты, владислав ардзинба, фильмы, документальные фильмы, аудио