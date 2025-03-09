https://sputnik-abkhazia.ru/20250309/tushki-umershikh-ptits-obnaruzhennykh-na-beregu-v-sukhume-napravyat-v-laboratoriyu-v-krasnodare---1054075790.html

Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят в лабораторию в Краснодаре

Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят в лабораторию в Краснодаре

Sputnik Абхазия

Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят на исследование в одну из лабораторий Краснодара. 09.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-09T18:26+0300

2025-03-09T18:26+0300

2025-03-09T18:26+0300

в абхазии

абхазия

сухум

черное море

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Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят на исследование в одну из лабораторий Краснодара. В социальных сетях появилось видео, где несколько мертвых и умирающих птиц лежат в море в районе Маяка. Как сообщил Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, завтра он даст распоряжение, чтобы специалисты собрали образцы, и послезавтра их отправят в Россию. Читанава уточнил, что на исследование может уйти от семи до десяти дней.

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