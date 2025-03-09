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Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят в лабораторию в Краснодаре
Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят в лабораторию в Краснодаре
Sputnik Абхазия
Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят на исследование в одну из лабораторий Краснодара. 09.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-09T18:26+0300
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Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят на исследование в одну из лабораторий Краснодара. В социальных сетях появилось видео, где несколько мертвых и умирающих птиц лежат в море в районе Маяка. Как сообщил Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, завтра он даст распоряжение, чтобы специалисты собрали образцы, и послезавтра их отправят в Россию. Читанава уточнил, что на исследование может уйти от семи до десяти дней.
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абхазия, сухум, черное море, экология
абхазия, сухум, черное море, экология
Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят в лабораторию в Краснодаре
Тушки умерших птиц, обнаруженных на берегу в Сухуме, направят на исследование в одну из лабораторий Краснодара.
В социальных сетях появилось видео, где несколько мертвых и умирающих птиц лежат в море в районе Маяка.
Как сообщил Sputnik начальник Госкомитета по экологии Савелий Читанава, завтра он даст распоряжение, чтобы специалисты собрали образцы, и послезавтра их отправят в Россию.
"Без результатов исследований говорить о причинах их гибели, невозможно. Надо выяснить, в чем дело. Может, это очередной птичий грипп, как это уже бывало, или еще что-то", — сказал он.
Читанава уточнил, что на исследование может уйти от семи до десяти дней.