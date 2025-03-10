https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-1054079630.html

Оперативное пространство ВС России после освобождения Суджи

Оперативное пространство ВС России после освобождения Суджи

Sputnik Абхазия

Плацдарм ВСУ превратился в огромное кладбище натовской боевой техники и украинских "киборгов" из войск специального назначения, и это лишь начало операции... 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T20:18+0300

2025-03-10T20:18+0300

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Российские войска завершают разгром группировки противника в приграничных районах Курской области, с выходом на просторы Сумской области, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Всего за время контртеррористической операции российская армия вернула под контроль 32 населенных пункта в курском приграничье, здесь перерезаны все логистические линии противника. ВС России за минувшие сутки нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух отдельных полков ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный. Вся группировка противника – более 12 тыс. военнослужащих – находится в оперативном окружении, фактически отрезана от резервов (на территории Сумской области), простреливается со всех направлений, и в ближайшие дни может оказаться в "котле" с закрытой крышкой. За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 66270 военнослужащих, 389 танков, 576 БМП и БТР, более 590 артиллерийских орудий и РСЗО, 25 пусковых установок ЗРК, 120 станций РЭБ. Чтобы не попасть в эту статистику, некоторые подразделения противника уже ведут переговоры о сдаче в плен и спасении раненых. Российские штурмовики в зоне КТО демонстрируют блестящую тактику: 8 марта более сотни военнослужащих совершили прорыв в тыл противника по трубе газопровода" Уренгой – Помары – Ужгород" диаметром 1,4 метра. Преодолев под землей сложнейшие 15 километров – с вооружением, боеприпасами, кислородными баллонами – российские бойцы внезапным ударом опрокинули противника и полностью освободили промзону в городе Суджа. Дерзость "атаки из ниоткуда" вызвала панику в рядах украинских военнослужащих. Под ударами российских штурмовиков, авиации, артиллерии и РСЗО противник отступает из города в направлении села Заолешенка к пограничному пункту пропуска. Курская наступательная операция группировки войск "Север" с высокой вероятностью получит продолжение на территории Сумской области, где вчераосвобожден еще один населенный пункт – Новенькое. Дело – труба Потеря Суджи означает полный провал курской "стратегии" главного киевского лицедея и его натовских советников. Панические настроения нарастают на фронте и в глубоком оперативном тылу ВСУ-НАТО. На Украине всерьез опасаются, что российские войска скрытно дойдут по трубам до самого Ужгорода в Закарпатье (кстати, там находится интересный аэродром: ВПП – в 70 метрах от границы Евросоюза). Напомню, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Западные аналитики призывают "демилитаризовать", то есть буквально подорвать все идущие в ЕС с востока трубопроводы, ведь по ним могут пройти российские войска. Между тем, подразделения ВС России взяли в клещи силы противника в Казачьей Локне и в районе Суджанского аэродрома. Группировку противника режут и уничтожают по частям. Окруженные в районе Малой Локни украинские военнослужащие напрасно надеются на деблокирующий удар резервных бригад ВСУ. Украинский генштаб гонит в направлении Суджи все возможные резервы, несмотря на огромные потери живой силы и боевой техники на марше – еще на территории Сумской области. Российское наступление необратимо. Агентство Reuters 9 марта процитировало Дмитрия Медведева: "Крышка дымящегося котла почти закрыта". И напомнило, что в августе украинские войска захватили около 1300 кв. км в приграничных районах Курской области, чтобы "заставить Россию вывести войска с востока Украины". Только за минувшую неделю очищено 170 кв. км, а всего освобождены три четверти оккупированной территории.В Киеве уже не мечтают об обмене курского приграничья на что-то в ходе переговоров с Россией. Всем, кроме Зеленского, ясно: настало время вывода недобитых бригад ВСУ в Сумскую область, однако выйти из "огневого мешка" практически невозможно. Темп наступления ВС России в Курской области нарастает, и в Кремле сегодня подчеркнули, что для разгрома противника "войска делают все возможное". Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/svo-skolko-mesyatsev-proderzhatsya-vsu-bez-amerikanskogo-oruzhiya-1054039900.html

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