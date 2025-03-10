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Пенсии некоторым категориям пенсионеров проиндексировали в России
Пенсии некоторым категориям пенсионеров проиндексировали в России
Sputnik Абхазия
Решение затронет почти 4,2 миллиона человек, на его реализацию выделят около 85 миллиардов рублей. 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T11:44+0300
2025-03-10T11:44+0300
2025-03-10T11:47+0300
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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В России пенсии отдельных категорий граждан проиндексированы на 14,75% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе российского Правительства. В их числе: "Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.Также на 14,75% проиндексированы социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца и те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.
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новости, россия, пенсии
Пенсии некоторым категориям пенсионеров проиндексировали в России
11:44 10.03.2025 (обновлено: 11:47 10.03.2025)
Решение затронет почти 4,2 миллиона человек, на его реализацию выделят около 85 миллиардов рублей.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В России пенсии отдельных категорий граждан проиндексированы на 14,75% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе российского Правительства.
военные, проходившие службу по призыву;
участники Великой Отечественной войны;
награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
граждане, пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф и члены их семей.
"Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
Также на 14,75% проиндексированы социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца и те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.