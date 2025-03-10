https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/pensii-nekotorym-kategoriyam-pensionerov-proindeksirovali-v-rossii-1054077139.html

Пенсии некоторым категориям пенсионеров проиндексировали в России

Пенсии некоторым категориям пенсионеров проиндексировали в России

Sputnik Абхазия

Решение затронет почти 4,2 миллиона человек, на его реализацию выделят около 85 миллиардов рублей. 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T11:44+0300

2025-03-10T11:44+0300

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. В России пенсии отдельных категорий граждан проиндексированы на 14,75% с 1 апреля, сообщили в пресс-службе российского Правительства. В их числе: "Поддержка граждан – это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства", – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.Также на 14,75% проиндексированы социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью, те, кто потерял кормильца и те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

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