https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/ssha-zakroyut-bolee-80-programm-usaid-1054077786.html

США закроют более 80% программ USAID

США закроют более 80% программ USAID

Sputnik Абхазия

USAID был создан Правительством США в 1961 году. Изначально планировалось, что агентство будет оказывать экономическое и социальное содействие иностранным... 10.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-10T12:59+0300

2025-03-10T12:59+0300

2025-03-10T12:59+0300

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агентство по международному развитию сша

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СУХУМ, 10 мар - Sputnik. США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), написал в соцети X госсекретарь Марко Рубио.Пересмотр иностранной помощи, выделяемой агентством, длился шесть недель. Рубио добавил, что агентство будет реализовывать оставшиеся программы более эффективно под ведением Госдепа.

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