https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/ssha-zakroyut-bolee-80-programm-usaid-1054077786.html
США закроют более 80% программ USAID
США закроют более 80% программ USAID
Sputnik Абхазия
USAID был создан Правительством США в 1961 году. Изначально планировалось, что агентство будет оказывать экономическое и социальное содействие иностранным... 10.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-10T12:59+0300
2025-03-10T12:59+0300
2025-03-10T12:59+0300
новости
сша
агентство по международному развитию сша
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031387680_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_25407ffadb4fb05dfab0662d99879ba1.jpg
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), написал в соцети X госсекретарь Марко Рубио.Пересмотр иностранной помощи, выделяемой агентством, длился шесть недель. Рубио добавил, что агентство будет реализовывать оставшиеся программы более эффективно под ведением Госдепа.
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0c/02/1031387680_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_81227885815f3553217141d7da01a0b8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, сша, агентство по международному развитию сша
новости, сша, агентство по международному развитию сша
США закроют более 80% программ USAID
USAID был создан Правительством США в 1961 году. Изначально планировалось, что агентство будет оказывать экономическое и социальное содействие иностранным государствам.
СУХУМ, 10 мар - Sputnik. США официально закроют 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), написал в соцети X госсекретарь Марко Рубио.
Пересмотр иностранной помощи, выделяемой агентством, длился шесть недель.
"5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов", — уточнил он.
Рубио добавил, что агентство будет реализовывать оставшиеся программы более эффективно под ведением Госдепа.