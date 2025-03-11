https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/gagloeva-vypisali-iz-bolnitsy-vo-vladikavkaze-1054080864.html

Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе

Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе

Sputnik Абхазия

6 марта Алан Гаглоев был госпитализирован с гипертоническим кризом. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

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южная осетия

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из Республиканской клинической больницы во Владикавказе. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале.Гаглоев будет получать всю необходимую медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.

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