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Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе
Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе
Sputnik Абхазия
6 марта Алан Гаглоев был госпитализирован с гипертоническим кризом. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T10:12+0300
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2025-03-11T10:17+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из Республиканской клинической больницы во Владикавказе. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале.Гаглоев будет получать всю необходимую медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.
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новости, южная осетия
Гаглоева выписали из больницы во Владикавказе
10:12 11.03.2025 (обновлено: 10:17 11.03.2025)
6 марта Алан Гаглоев был госпитализирован с гипертоническим кризом.
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Президента Южной Осетии Алана Гаглоева выписали из Республиканской клинической больницы во Владикавказе. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в своем Telegram-канале.
"Врачи отмечают, что его самочувствие стабильное", – написал он.
Гаглоев будет получать всю необходимую медпомощь и продолжит восстановление под амбулаторным наблюдением.