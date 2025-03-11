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Ромашкин рассказал о спросе на Абхазию на весну и лето
Ромашкин рассказал о спросе на Абхазию на весну и лето
Sputnik Абхазия
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал о том, как отреагировал туристический рынок на стабилизацию внутриполитической... 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T16:39+0300
2025-03-11T16:39+0300
2025-03-11T16:39+0300
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Ромашкин рассказал о спросе на Абхазию на весну и лето
Sputnik Абхазия
Ромашкин рассказал о спросе на Абхазию на весну и лето
Выборы в Абхазии завершились. Как на это отреагировал туристический рынок и какова динамика бронирования отдыха в Абхазии на лето, рассказал Сергей Ромашкин. "Туристы следили за выборами. Начиная со вторника, у нас начался рост бронирований. Объемы выросли на 15-20 процентов. Ожидаем, что по итогам и первого квартала, и летнего периода Абхазия имеет возможность вырасти на 10-15 процентов к 2024 году", – отметил эксперт.Слушайте подкаст.
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Ромашкин рассказал о спросе на Абхазию на весну и лето
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал о том, как отреагировал туристический рынок на стабилизацию внутриполитической ситуации в республике и как обстоят дела с бронированиями на лето после завершения президентских выборов.
Выборы в Абхазии завершились. Как на это отреагировал туристический рынок и какова динамика бронирования отдыха в Абхазии на лето, рассказал Сергей Ромашкин.
"Туристы следили за выборами. Начиная со вторника, у нас начался рост бронирований. Объемы выросли на 15-20 процентов. Ожидаем, что по итогам и первого квартала, и летнего периода Абхазия имеет возможность вырасти на 10-15 процентов к 2024 году", – отметил эксперт.