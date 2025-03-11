https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/takie-obstoyatelstva-merkulova-o-roli-zhenschiny-v-sovremennom-mire-1054092543.html

Такие обстоятельства: Меркулова о роли женщины в современном мире

Такие обстоятельства: Меркулова о роли женщины в современном мире

Sputnik Абхазия

В Доме Москвы в Сухуме прошла конференция "Роль женщин в современном мире", приуроченная к Международному женскому дню. Ведущие представительницы культурных... 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T18:37+0300

2025-03-11T18:37+0300

2025-03-11T18:57+0300

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Такие обстоятельства: Меркулова о роли женщины в современном мире Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Меркулова о роли женщины в современном мире

В Доме Москвы в Сухуме прошла конференция "Роль женщин в современном мире", приуроченная к Международному женскому дню. Ведущие представительницы культурных, научных и бизнес-кругов поделились своим опытом и взглядами на актуальные вопросы, связанные с ролью женщины в современном обществе.Участник конференции, профессиональный спикер по международным стандартам GSF, член Ассоциации спикеров СНГ Марина Меркулова в эфире радио Sputnik рассказала о том, что помогает женщине реализоваться, влияет ли эмансипация женщин на институт семьи, связано ли падение рождаемости с изменением роли женщины в обществе.Меркулова не согласна с мнением, что падение рождаемости, демографические проблемы связаны со стремлением женщин быть более самостоятельными, финансово независимыми от мужчин."Как раньше уже не будет никогда, мир меняется. И это связано не с независимостью, это связано с тем, что идет движение, меняются какие-то правила, это неизбежно. И чем мобильнее мы будем, тем лучше. А то, что женщина способна вывести эту многозадачность и роли, совместить материнство, замужество и свой бизнес, к примеру, или просто работу в найме и быть хорошим сотрудником, экспертом, это факт. И здесь я бы не делила с точки зрения национальности, хотя я понимаю, что, наверное, многие сейчас слушают и говорят, ну понятно, она там из своей Москвы приехала, но у них там вообще все по-другому. Да, но и здесь по-другому. И здесь 50 лет назад было по-другому, и 100 лет назад, и 5 лет назад было по-другому. И всё двигается. И поэтому я считаю, что очень важно уметь проговаривать со своим будущим мужем эти правила, проговаривать на берегу, как мы в дальнейшем будем", - сказала Меркулова.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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