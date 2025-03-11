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Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма
Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма
Sputnik Абхазия
О том, как идет взаимодействие в сфере туризма между Абхазией и Россией, какие формы сотрудничества помогают продвигать туризм в республике, в эфире радио... 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T10:46+0300
2025-03-11T10:46+0300
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Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма
О том, как идет взаимодействие в сфере туризма между Абхазией и Россией, какие формы сотрудничества помогают продвигать туризм в республике, в эфире радио Sputnik в программе "Взаимный интерес" рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, россия, туризм, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, россия, туризм, взаимный интерес, подкасты, аудио
Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма
10:46 11.03.2025 (обновлено: 10:48 11.03.2025)
О том, как идет взаимодействие в сфере туризма между Абхазией и Россией, какие формы сотрудничества помогают продвигать туризм в республике, в эфире радио Sputnik в программе "Взаимный интерес" рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.