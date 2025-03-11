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Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма

Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма

Sputnik Абхазия

О том, как идет взаимодействие в сфере туризма между Абхазией и Россией, какие формы сотрудничества помогают продвигать туризм в республике, в эфире радио... 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:46+0300

2025-03-11T10:48+0300

радио

абхазия

россия

туризм

взаимный интерес

подкасты

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Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Хутаба о сотрудничестве Абхазии и России в сфере туризма

О том, как идет взаимодействие в сфере туризма между Абхазией и Россией, какие формы сотрудничества помогают продвигать туризм в республике, в эфире радио Sputnik в программе "Взаимный интерес" рассказал главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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