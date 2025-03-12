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МЧС Абхазии ликвидировало возгорания сухостоя в пяти районах республики
МЧС Абхазии ликвидировало возгорания сухостоя в пяти районах республики
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировало возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировало возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. Пожары носят локальный характер, но из-за теплой погоды возможно увеличение их количества и распространение на большие площади. В выходные в Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел дом в Ачгуаре. Возгорание удалось ликвидировать к утру 10 марта.
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мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, абхазия
мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, абхазия
МЧС Абхазии ликвидировало возгорания сухостоя в пяти районах республики
17:50 12.03.2025 (обновлено: 18:50 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировало возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах.
Пожары носят локальный характер, но из-за теплой погоды возможно увеличение их количества и распространение на большие площади.
Ведомство обратилось к жителям Абхазии с просьбой соблюдать правила противопожарной безопасности и не поджигать сухостой для очистки сельскохозяйственных угодий.
В выходные в Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел дом в Ачгуаре. Возгорание удалось ликвидировать к утру 10 марта.