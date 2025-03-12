https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/mchs-abkhazii-likvidirovalo-vozgoraniya-sukhostoya-v-pyati-rayonakh-respubliki-1054100845.html

МЧС Абхазии ликвидировало возгорания сухостоя в пяти районах республики

МЧС Абхазии ликвидировало возгорания сухостоя в пяти районах республики

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировало возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

лесные пожары в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. МЧС Абхазии за последние сутки ликвидировало возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. Пожары носят локальный характер, но из-за теплой погоды возможно увеличение их количества и распространение на большие площади. В выходные в Очамчырском районе горело более 30 гектаров сухостоя, огонь подобрался к жилым селам, сгорел дом в Ачгуаре. Возгорание удалось ликвидировать к утру 10 марта.

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мчс абхазии, лесные пожары в абхазии, абхазия