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Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали и.о. министра Инал Габлия и руководитель "Росдетцентра" Александр Кудряшов. Основные направления — реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии.
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абхазия, образование, россия
абхазия, образование, россия
Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
15:00 12.03.2025 (обновлено: 15:50 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали и.о. министра Инал Габлия и руководитель "Росдетцентра" Александр Кудряшов.
Основные направления — реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии.