https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/minprosvescheniya-abkhazii-i-rosdettsentr-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-1054098255.html

Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве

Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T15:00+0300

2025-03-12T15:00+0300

2025-03-12T15:50+0300

в абхазии

абхазия

образование

россия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0c/1054098090_0:370:961:911_1920x0_80_0_0_b0ef5f39d1d7b337453bef29dfcb282a.jpg

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали и.о. министра Инал Габлия и руководитель "Росдетцентра" Александр Кудряшов. Основные направления — реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, образование, россия