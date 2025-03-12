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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/minprosvescheniya-abkhazii-i-rosdettsentr-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve-1054098255.html
Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали и.о. министра Инал Габлия и руководитель "Росдетцентра" Александр Кудряшов. Основные направления — реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии.
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абхазия, образование, россия
абхазия, образование, россия

Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве

15:00 12.03.2025 (обновлено: 15:50 12.03.2025)
© Foto / Минпросвещения АбхазииМинпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве
Минпросвещения Абхазии и Росдетцентр заключили соглашение о сотрудничестве - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
© Foto / Минпросвещения Абхазии
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Минпросвещения Абхазии и "Росдетцентр" заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ подписали и.о. министра Инал Габлия и руководитель "Росдетцентра" Александр Кудряшов.
Основные направления — реализация проектов образовательной и воспитательной направленности, объединение усилий общественности для повышения образовательного и культурного уровня молодежи России и Абхазии.
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