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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T19:05+0300

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в абхазии

совет безопасности абхазии

совет федерации рф

россия

абхазия

рашид нургалиев

рауль лолуа

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

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совет безопасности абхазии, совет федерации рф, россия, абхазия, рашид нургалиев, рауль лолуа