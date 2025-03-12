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Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-12T19:05+0300
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2025-03-12T19:05+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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совет безопасности абхазии, совет федерации рф, россия, абхазия, рашид нургалиев, рауль лолуа
совет безопасности абхазии, совет федерации рф, россия, абхазия, рашид нургалиев, рауль лолуа
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.
"Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.