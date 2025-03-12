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https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/nurgaliev-provel-vstrechu-s-sekretarem-sovbeza-abkhazii-1054101806.html
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам."Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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совет безопасности абхазии, совет федерации рф, россия, абхазия, рашид нургалиев, рауль лолуа
совет безопасности абхазии, совет федерации рф, россия, абхазия, рашид нургалиев, рауль лолуа

Нургалиев провел встречу с секретарем Совбеза Абхазии

19:05 12.03.2025
© Фотохост ШОСЗаместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
© Фотохост ШОС
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в среду в Москве встретился с секретарем Совбеза Абхазии Раулем Лолуа, они обсудили различные вопросы безопасности и противодействия современным вызовам и угрозам.
"Стороны обменялись мнениями в сфере обеспечения международной и национальной безопасности, укрепления сотрудничества в противодействии современным вызовам и угрозам", - говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.
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