https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/posrednik-chitanava-o-prichine-gibeli-chomg-o-khamsovoy-putine-i-vinovnikakh-lesnykh-pozharov--1054097459.html

Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров

Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров

Sputnik Абхазия

Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед ведомством весной. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T15:41+0300

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Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров Sputnik Абхазия Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров

Обнаруженные у берегов Абхазии тушки чомг отправят в лабораторию Краснодарского края на исследование причин гибели птиц, сообщил Читанава. "О том, что это экологическая катастрофа, говорить не приходится", – отметил глава Госкомитета. Слушайте подкаст.

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подкасты, посредник, абхазия, экология, птицы, рыбалка, черное море, лесные пожары в абхазии, аудио