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Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров
Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров
Sputnik Абхазия
Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед ведомством весной. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-12T15:41+0300
2025-03-12T15:41+0300
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Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров
Sputnik Абхазия
Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров
Обнаруженные у берегов Абхазии тушки чомг отправят в лабораторию Краснодарского края на исследование причин гибели птиц, сообщил Читанава. "О том, что это экологическая катастрофа, говорить не приходится", – отметил глава Госкомитета. Слушайте подкаст.
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подкасты, посредник, абхазия, экология, птицы, рыбалка, черное море, лесные пожары в абхазии, аудио
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Посредник: Читанава о причине гибели чомг, о хамсовой путине и виновниках лесных пожаров
15:41 12.03.2025 (обновлено: 15:51 12.03.2025)
Глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава в интервью радио Sputnik рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед ведомством весной.
Обнаруженные у берегов Абхазии тушки чомг отправят в лабораторию Краснодарского края на исследование причин гибели птиц, сообщил Читанава.
"О том, что это экологическая катастрофа, говорить не приходится", – отметил глава Госкомитета.