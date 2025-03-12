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Профильный специалист присоединился к медикам, проводящим диспансеризация в Абхазии
Профильный специалист присоединился к медикам, проводящим диспансеризация в Абхазии
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Специалист Московской детской клиническойтравматолого-ортопедической больницы присоединился к четырем бригадам российских врачей... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-12T18:30+0300
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Специалист Московской детской клиническойтравматолого-ортопедической больницы присоединился к четырем бригадам российских врачей, проводящих масштабную диспансеризацию детей в Абхазии. Диспансеризация в республике началась 12 февраля. Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тысяч детей. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.
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абхазия, россия, медицина
Профильный специалист присоединился к медикам, проводящим диспансеризация в Абхазии
18:30 12.03.2025 (обновлено: 18:53 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Специалист Московской детской клиническойтравматолого-ортопедической больницы присоединился к четырем бригадам российских врачей, проводящих масштабную диспансеризацию детей в Абхазии.
Сейчас диспансеризация проходит в Гудауте, Сухуме и Очамчырском районе. Медики планируют продолжить осмотры в Ткуарчале, Гале, Гагре.
Диспансеризация в республике началась 12 февраля.
Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тысяч детей. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.