https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/profilnyy-spetsialist-prisoedinilsya-k-medikam-provodyaschim-dispanserizatsiya-v-abkhazii-1054101197.html

Профильный специалист присоединился к медикам, проводящим диспансеризация в Абхазии

Профильный специалист присоединился к медикам, проводящим диспансеризация в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Специалист Московской детской клиническойтравматолого-ортопедической больницы присоединился к четырем бригадам российских врачей... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T18:30+0300

2025-03-12T18:30+0300

2025-03-12T18:53+0300

в абхазии

абхазия

россия

медицина

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/14/1053850077_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2d93d9d1ed86715596536b7061ac53e.jpg

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Специалист Московской детской клиническойтравматолого-ортопедической больницы присоединился к четырем бригадам российских врачей, проводящих масштабную диспансеризацию детей в Абхазии. Диспансеризация в республике началась 12 февраля. Акция продлится до конца мая, в ней примут участие около 25 тысяч детей. Ее организация стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым Бадрой Гунба с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, медицина