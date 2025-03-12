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Россия передала МВД Абхазии шесть автомобилей и один внедорожник
Россия передала МВД Абхазии шесть автомобилей и один внедорожник
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Шесть автомобилей и один внедорожник переданы столичному УВД в рамках соглашения Министерств внутренних дел Абхазии и России. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Шесть автомобилей и один внедорожник переданы столичному УВД в рамках соглашения Министерств внутренних дел Абхазии и России. Технические характеристики машин позволят сотрудникам ГАИ оперативно действовать в экстренных ситуациях, отметил заместитель и.о. министра Беслан Чкадуа.
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мвд абхазии, мвд рф, россия, абхазия
Россия передала МВД Абхазии шесть автомобилей и один внедорожник
19:30 12.03.2025 (обновлено: 20:06 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Шесть автомобилей и один внедорожник переданы столичному УВД в рамках соглашения Министерств внутренних дел Абхазии и России.
"У нас за последнее время сформировались очень тесные, правильные и рабочие взаимоотношения с МВД Российской Федерации, которые помогают нам по всем направлениям нашей деятельности", - отметил и.о. министра Роберт Киут.
Технические характеристики машин позволят сотрудникам ГАИ оперативно действовать в экстренных ситуациях, отметил заместитель и.о. министра Беслан Чкадуа.