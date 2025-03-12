https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/rossiya-peredala-mvd-abkhazii-shest-avtomobiley-i-odin-vnedorozhnik--1054102614.html

Россия передала МВД Абхазии шесть автомобилей и один внедорожник

Россия передала МВД Абхазии шесть автомобилей и один внедорожник

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Шесть автомобилей и один внедорожник переданы столичному УВД в рамках соглашения Министерств внутренних дел Абхазии и России. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Шесть автомобилей и один внедорожник переданы столичному УВД в рамках соглашения Министерств внутренних дел Абхазии и России. Технические характеристики машин позволят сотрудникам ГАИ оперативно действовать в экстренных ситуациях, отметил заместитель и.о. министра Беслан Чкадуа.

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