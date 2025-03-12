Российские военные освободили населенные пункты в ДНР
16:23 12.03.2025 (обновлено: 16:27 12.03.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 25 армии на Краснолиманском направлении
© Sputnik / Евгений Биятов/
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 657 самолетов,
- 283 вертолета,
- 46 361 беспилотный летательный аппарат,
- 600 зенитных ракетных комплексов,
- 22 127 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня,
- 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,
- 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.
- 283 вертолета,
- 46 361 беспилотный летательный аппарат,
- 600 зенитных ракетных комплексов,
- 22 127 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня,
- 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,
- 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.