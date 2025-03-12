https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnr-1054098918.html

Российские военные освободили населенные пункты в ДНР

Российские военные освободили населенные пункты в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России: - 657 самолетов, - 283 вертолета, - 46 361 беспилотный летательный аппарат, - 600 зенитных ракетных комплексов, - 22 127 танков и других боевых бронированных машин, - 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня, - 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,- 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.

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