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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennye-punkty-v-dnr-1054098918.html
Российские военные освободили населенные пункты в ДНР
Российские военные освободили населенные пункты в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР, сообщило Минобороны РФ.Сводка Минобороны России: - 657 самолетов, - 283 вертолета, - 46 361 беспилотный летательный аппарат, - 600 зенитных ракетных комплексов, - 22 127 танков и других боевых бронированных машин, - 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня, - 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,- 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Российские военные освободили населенные пункты в ДНР

16:23 12.03.2025 (обновлено: 16:27 12.03.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа артиллеристов 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Новомарково на Константиновском и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлениях ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Сводка Минобороны России:
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
- 657 самолетов,
- 283 вертолета,
- 46 361 беспилотный летательный аппарат,
- 600 зенитных ракетных комплексов,
- 22 127 танков и других боевых бронированных машин,
- 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня,
- 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов,
- 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.
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