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Строительство помещения для установки ангиографа началось в Республиканской больнице
Строительство помещения для установки ангиографа началось в Республиканской больнице
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Началось строительство помещения для установки ангиографа в Республиканской больнице в Сухуме. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Началось строительство помещения для установки ангиографа в Республиканской больнице в Сухуме. Ранее и.о. премьер-министра Владимир Делба заявлял, что работы должны быть завершены к 1 июля. Ангиограф для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей приобретут на средства российской финпомощи. Оборудование поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.
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Строительство помещения для установки ангиографа началось в Республиканской больнице
14:00 12.03.2025 (обновлено: 15:30 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Началось строительство помещения для установки ангиографа в Республиканской больнице в Сухуме.
Новое помещение будет соединено с основным корпусом медучреждения коридором, уточнила пресс-служба Минздрава Абхазии.
Ранее и.о. премьер-министра Владимир Делба заявлял, что работы должны быть завершены к 1 июля.
Ангиограф для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей приобретут на средства российской финпомощи.
Оборудование поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.