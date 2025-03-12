https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/stroitelstvo-pomescheniya-dlya-ustanovki-angiografa-nachalos-v-respublikanskoy-bolnitse-1054097951.html

Строительство помещения для установки ангиографа началось в Республиканской больнице

Строительство помещения для установки ангиографа началось в Республиканской больнице

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Началось строительство помещения для установки ангиографа в Республиканской больнице в Сухуме. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T14:00+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Началось строительство помещения для установки ангиографа в Республиканской больнице в Сухуме. Ранее и.о. премьер-министра Владимир Делба заявлял, что работы должны быть завершены к 1 июля. Ангиограф для коронарографии стоимостью около 100 миллионов рублей приобретут на средства российской финпомощи. Оборудование поможет диагностировать и лечить сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно в этом нуждается более 750 человек, которые вынуждены уезжать в Россию.

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