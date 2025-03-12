https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/turbaza-razvitie-ozdorovitelnogo-turizma-v-abkhazii--1054092112.html
Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии
Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Управляющий гостиничным комплексом Алексей Епишин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях и преимуществах оздоровительного туризма в Абхазии. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-12T10:16+0300
2025-03-12T10:16+0300
2025-03-12T10:51+0300
радио
подкасты
турбаза
туризм
отдых
оздоровление
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0b/1054091488_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7ac59e5e5dff6b8ab6c57e8e4738694c.jpg
Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии
Sputnik Абхазия
Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии
Оздоровительный туризм уже давно перестал быть узкоспециализированным направлением для пожилых людей или состоятельных гостей элитных курортов, считает Епишин. По его мнению, сегодня это глобальный тренд, который объединяет медицину, психологию, спорт, технологии и осознанное отношение к жизни.Какие ключевые тренды определят оздоровительный туризм в ближайшие годы? Какие направления развиваются в Абхазии и как республика адаптируется к новым трендам? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил Алексей Епишин, управляющий гостиничным комплексом.Слушайте подкаст.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0b/1054091488_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_40ffb55ea0c04dd366e2cc00e78041f3.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, турбаза, туризм, отдых, оздоровление, аудио
подкасты, турбаза, туризм, отдых, оздоровление, аудио
Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии
10:16 12.03.2025 (обновлено: 10:51 12.03.2025)
Управляющий гостиничным комплексом Алексей Епишин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях и преимуществах оздоровительного туризма в Абхазии.
Оздоровительный туризм уже давно перестал быть узкоспециализированным направлением для пожилых людей или состоятельных гостей элитных курортов, считает Епишин. По его мнению, сегодня это глобальный тренд, который объединяет медицину, психологию, спорт, технологии и осознанное отношение к жизни.
Какие ключевые тренды определят оздоровительный туризм в ближайшие годы? Какие направления развиваются в Абхазии и как республика адаптируется к новым трендам? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил Алексей Епишин, управляющий гостиничным комплексом.