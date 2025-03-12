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Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии

Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Управляющий гостиничным комплексом Алексей Епишин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях и преимуществах оздоровительного туризма в Абхазии. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии Sputnik Абхазия Турбаза: развитие оздоровительного туризма в Абхазии

Оздоровительный туризм уже давно перестал быть узкоспециализированным направлением для пожилых людей или состоятельных гостей элитных курортов, считает Епишин. По его мнению, сегодня это глобальный тренд, который объединяет медицину, психологию, спорт, технологии и осознанное отношение к жизни.Какие ключевые тренды определят оздоровительный туризм в ближайшие годы? Какие направления развиваются в Абхазии и как республика адаптируется к новым трендам? На эти вопросы в эфире радио Sputnik ответил Алексей Епишин, управляющий гостиничным комплексом.Слушайте подкаст.

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