Увидеть Абхазию и умереть: визит президента Пятой республики в Абхазию
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкОсобняк, в котором проходила встреча Леонида Брежнева и Жоржа Помпиду
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12 марта 1974 года, в Сочи приземлился самолет с президентом Франции Жоржем Помпиду на борту. Он прилетел на переговоры с Леонидом Брежневым, которые состоялись в Пицунде.
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После того как Брежнев встретил в аэропорту Сочи президента Франции, они направились в Пицунду. Очередная встреча государств на высшем уровне привлекла большой интерес советской и мировой общественности.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев встречается с президентом Французской Республики Помпиду
Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев встречается с президентом Французской Республики Помпиду
Для освещения встречи Леонида Брежнева и Жоржа Помпиду 12 марта 1974 года в Абхазию приехало около 150 журналистов со всего мира. Президента Франции сопровождал министр иностранных дел Пятой республики и другие официальные лица.
Абхазская журналистка Лилиана Яковлева до знакомства с супругом, историком Владимиром Авидзба, окончила Московский государственный университет.
По ее словам, ей, молодой девушке, было очень приятно и ответственно освещать приезд президента Франции.
"В 1974 году я работала в газете "Советская Абхазия", когда стало известно о встрече Брежнева и Помпиду в Пицунде, вместе с другими журналистами на встречу решили отправить меня. Конечно, для меня это было очень волнительно и почетно", — вспоминала Лилиана Яковлева в интервью Sputnik.
Встреча в Пицунде для Леонида Брежнева и Жоржа Помпиду стала пятой по счету.
"Я владею французским языком, наверное, поэтому решили меня отправить. Приехали мы в Гагру, в ресторане "Гагрипш" был накрыт стол для участников проводимой кампании. Было очень много журналистов", — рассказывала она.
После ужина группа журналистов должна была направиться на госдачу в Пицунде.
"Вдруг просочилась информация о том, что Помпиду очень плохо себя чувствует. Сразу начали появляться различные домыслы, например, не скажут ли что в Советском Союзе его отравили. Это было очень неприятно, конечно, потому что он приехал в СССР, тем более что встреча проходила у нас", — добавила она.
Жорж Помпиду и Леонид Ильич Брежнев
После известия о плохом самочувствии Помпиду у всех настроение ухудшилось.
"Я спросила у своих французских коллег о том, что случилось с президентом, мне сказали, что у него была лейкемия, и уже до поездки в Советский Союз он чувствовал себя очень плохо", — поведала журналистка.
Делегацию ждали допоздна, но, по словам Яковлевой, в Гагру так никто и не приехал.
"К сожалению, мне не удалось увидеть Помпиду, хотя удалось проникнуть на госдачу в Пицунде, мы писали (новости – ред.) по заявлению для печати", — сказала она.
12 марта в Пицунде состоялась продолжительная беседа между лидерами СССР и Франции. Встреча проходила в дружественной обстановке, Брежнев и Помпиду обменялись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений.
Президент Франции Жорж Помпиду на пресс-конференции
После встречи Брежнева и Помпиду была проведена пресс-конференция для журналистов.
"Откровенный и конструктивный обмен мнениями соответствовал той атмосфере, которая была заложена в известных советско-французских документах о принципах сотрудничества и взаимных консультациях", — говорилось в том заявлении для прессы.
Во время последнего, третьего визита в СССР — поездки с 11 по 13 марта 1974 года в Пицунду и встреч с Брежневым — Помпиду испытывал тяжелые кровотечения, что он едва мог проводить переговоры. Во время смертельной болезни президент Франции вел себя очень мужественно.
Почувствовав вскоре после возвращения из Абхазии приближение смерти, он съехал из Елисейского дворца на свою частную квартиру на острове Святого Людовика (набережная Бетюн, 24), где когда-то его семью навещал де Голль с супругой. В 9 часов вечера 2 апреля 1974 года президент скончался от острого заражения крови, возникшего на фоне основного заболевания.