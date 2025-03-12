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Увидеть Абхазию и умереть: визит президента Пятой республики в Абхазию

Увидеть Абхазию и умереть: визит президента Пятой республики в Абхазию

Sputnik Абхазия

12 марта 1974 года, в Сочи приземлился самолет с президентом Франции Жоржем Помпиду на борту. Он прилетел на переговоры с Леонидом Брежневым, которые... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T08:00+0300

2025-03-12T08:00+0300

2025-03-12T08:00+0300

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леонид брежнев

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SputnikПосле того как Брежнев встретил в аэропорту Сочи президента Франции, они направились в Пицунду. Очередная встреча государств на высшем уровне привлекла большой интерес советской и мировой общественности.Для освещения встречи Леонида Брежнева и Жоржа Помпиду 12 марта 1974 года в Абхазию приехало около 150 журналистов со всего мира. Президента Франции сопровождал министр иностранных дел Пятой республики и другие официальные лица.Абхазская журналистка Лилиана Яковлева до знакомства с супругом, историком Владимиром Авидзба, окончила Московский государственный университет.По ее словам, ей, молодой девушке, было очень приятно и ответственно освещать приезд президента Франции.Встреча в Пицунде для Леонида Брежнева и Жоржа Помпиду стала пятой по счету."Я владею французским языком, наверное, поэтому решили меня отправить. Приехали мы в Гагру, в ресторане "Гагрипш" был накрыт стол для участников проводимой кампании. Было очень много журналистов", — рассказывала она.После ужина группа журналистов должна была направиться на госдачу в Пицунде."Вдруг просочилась информация о том, что Помпиду очень плохо себя чувствует. Сразу начали появляться различные домыслы, например, не скажут ли что в Советском Союзе его отравили. Это было очень неприятно, конечно, потому что он приехал в СССР, тем более что встреча проходила у нас", — добавила она.После известия о плохом самочувствии Помпиду у всех настроение ухудшилось."Я спросила у своих французских коллег о том, что случилось с президентом, мне сказали, что у него была лейкемия, и уже до поездки в Советский Союз он чувствовал себя очень плохо", — поведала журналистка.Делегацию ждали допоздна, но, по словам Яковлевой, в Гагру так никто и не приехал."К сожалению, мне не удалось увидеть Помпиду, хотя удалось проникнуть на госдачу в Пицунде, мы писали (новости – ред.) по заявлению для печати", — сказала она.12 марта в Пицунде состоялась продолжительная беседа между лидерами СССР и Франции. Встреча проходила в дружественной обстановке, Брежнев и Помпиду обменялись мнениями о дальнейшем развитии двухсторонних отношений.После встречи Брежнева и Помпиду была проведена пресс-конференция для журналистов."Откровенный и конструктивный обмен мнениями соответствовал той атмосфере, которая была заложена в известных советско-французских документах о принципах сотрудничества и взаимных консультациях", — говорилось в том заявлении для прессы.Почувствовав вскоре после возвращения из Абхазии приближение смерти, он съехал из Елисейского дворца на свою частную квартиру на острове Святого Людовика (набережная Бетюн, 24), где когда-то его семью навещал де Голль с супругой. В 9 часов вечера 2 апреля 1974 года президент скончался от острого заражения крови, возникшего на фоне основного заболевания.

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абхазия, франция, ссср, история, леонид брежнев