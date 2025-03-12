https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/voprosy-pensionnogo-obespecheniya-grazhdan-rossii-prozhivayuschikh-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1054102750.html

Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине

Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Около 15% пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, самостоятельно оформили банковские карты в... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T20:30+0300

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Около 15% пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, самостоятельно оформили банковские карты в банках России для зачисления на них выплат. Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Владимиром Делба и главой Пенсионного фонда Русланом Аджба сообщил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия. Всего в республике более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, более 4 тысяч из них старше 80 лет. Делба подчеркнул важность решения всех организационных вопросов. С 19 мая российская пенсия будет зачисляться только на российские карты. Пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии, должны оформить карты в российских банках.

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