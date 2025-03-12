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https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/voprosy-pensionnogo-obespecheniya-grazhdan-rossii-prozhivayuschikh-v-abkhazii-obsudili-v-kabmine-1054102750.html
Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине
Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Около 15% пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, самостоятельно оформили банковские карты в... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Около 15% пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, самостоятельно оформили банковские карты в банках России для зачисления на них выплат. Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Владимиром Делба и главой Пенсионного фонда Русланом Аджба сообщил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия. Всего в республике более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, более 4 тысяч из них старше 80 лет. Делба подчеркнул важность решения всех организационных вопросов. С 19 мая российская пенсия будет зачисляться только на российские карты. Пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии, должны оформить карты в российских банках.
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абхазия, россия, пенсия

Вопросы пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Абхазии, обсудили в Кабмине

20:30 12.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук Кабинет Министров Абхазии
Кабинет Министров Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Около 15% пенсионеров, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, самостоятельно оформили банковские карты в банках России для зачисления на них выплат.
Об этом на совещании с и.о. премьер-министра Владимиром Делба и главой Пенсионного фонда Русланом Аджба сообщил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.
Всего в республике более 24 тысяч пенсионеров получают российскую пенсию, более 4 тысяч из них старше 80 лет. Делба подчеркнул важность решения всех организационных вопросов.
"На встрече было отмечено, что получатели российской пенсии, проживающие в Абхазии, не останутся без пенсионных выплат" — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
С 19 мая российская пенсия будет зачисляться только на российские карты. Пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии, должны оформить карты в российских банках.
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