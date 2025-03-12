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Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором
Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором, сообщил губернатор Краснодарского края... 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Температура воздуха и воды в Черном море повысилась, что привело к выбросам небольшого количества мазута на берег Анапы. В уборке задействованы более 1700 человек. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме танкера "Волгонефть-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
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мчс рф, россия, краснодарский край, анапа
мчс рф, россия, краснодарский край, анапа
Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором
17:22 12.03.2025 (обновлено: 18:18 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Возможность проведения курортного сезона в Анапе будет обсуждаться с Роспотребнадзором, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Температура воздуха и воды в Черном море повысилась, что привело к выбросам небольшого количества мазута на берег Анапы.
В уборке задействованы более 1700 человек.
"Уже сейчас очевидно, что предприятиям санаторно-курортной отрасли Анапы и Темрюкского района необходима поддержка, нужно помочь сохранить бизнес и коллективы", – говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме танкера "Волгонефть-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.