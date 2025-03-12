https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/zasedanie-goskomissii-po-podgotovke-k-80-letiyu-pobedy-v-vov-proshlo-v-kabmine-abkhazii-1054101483.html

Заседание госкомиссии по подготовке к 80-летию Победы в ВОВ прошло в Кабмине Абхазии

Заседание госкомиссии по подготовке к 80-летию Победы в ВОВ прошло в Кабмине Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Главы городов и районов Абхазии доложили о подготовке к проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной... 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T18:55+0300

2025-03-12T18:55+0300

2025-03-12T18:55+0300

в абхазии

абхазия

80-летие победы в великой отечественной войне

кабинет министров абхазии

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СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Главы городов и районов Абхазии доложили о подготовке к проведению мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня под председательством и. о. первого вице-премьера Джансуха Нанба прошло заседание госкомиссии. Всего в Абхазии проживают около 40 участников ВОВ и лиц, приравненных к ним. 23 выходца из Абхазии являются героями Советского Союза, 9 человек были представлены к званию Герою Советского Союза, 5 человек являются полными кавалерами Ордена Славы.

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Sputnik Абхазия

абхазия, 80-летие победы в великой отечественной войне, кабинет министров абхазии