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Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом
Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. Он подобрал им дома в двух поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе. Обвиняемые предоставили в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов. Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению.
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абхазия, россия, материнский капитал, мвд рф

Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом

12:16 12.03.2025 (обновлено: 12:21 12.03.2025)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - Sputnik Абхазия, 1920, 12.03.2025
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе.
38-летняя женщина вместе с сообщницей из Сочи обратились к белореченцу, пообещав ему за содействие 100 тысяч рублей.
Он подобрал им дома в двух поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе.
Обвиняемые предоставили в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов.
Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению.
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