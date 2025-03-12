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Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом
Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. Он подобрал им дома в двух поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе. Обвиняемые предоставили в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов. Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению.
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абхазия, россия, материнский капитал, мвд рф
Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом
12:16 12.03.2025 (обновлено: 12:21 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе.
38-летняя женщина вместе с сообщницей из Сочи обратились к белореченцу, пообещав ему за содействие 100 тысяч рублей.
Он подобрал им дома в двух поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе.
Обвиняемые предоставили в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов.
Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению.