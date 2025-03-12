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Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом

Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. Жительницу Абхазии могут приговорить к шести годам тюрьмы за аферу с маткапиталом в Белореченском районе. Он подобрал им дома в двух поселках и помог оформить на их покупку займы в местном кредитном кооперативе. Обвиняемые предоставили в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получили более 900 тысяч рублей на погашение основного долга и уплату процентов. Жилье они не купили, потратив деньги по своему усмотрению.

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