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Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025
Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025 в Москве. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T19:45+0300
2025-03-13T19:45+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025 в Москве. Участие в MITT — возможность продвигать имидж Абхазии, отметил в эфире радио Spuynik главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба. Опыт участия в выставке оказался удачным для республики, участники заключали договоры о сотрудничестве с российскими регионами. В этом году абхазская делегация также намерена налаживать деловые связи со специалистами в области туристической деятельности. MITT 2025 будет проходить с 18 по 20 марта.
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абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
абхазия, отдых в абхазии, россия, туристы
Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025 в Москве.
Участие в MITT — возможность продвигать имидж Абхазии, отметил в эфире радио Spuynik главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба.
"Туристическая выставка MITT — одна из тех площадок, где мы можем представить Абхазию в качестве туристического продукта", — отметил он.
Опыт участия в выставке оказался удачным для республики, участники заключали договоры о сотрудничестве с российскими регионами.
В этом году абхазская делегация также намерена налаживать деловые связи со специалистами в области туристической деятельности.
MITT 2025 будет проходить с 18 по 20 марта.