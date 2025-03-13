https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/abkhaziya-predstavit-svoy-stend-na-turisticheskoy-vystavke-mitt-2025--1054111959.html

Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025

Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025 в Москве. 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Абхазия представит свой стенд на туристической выставке MITT 2025 в Москве. Участие в MITT — возможность продвигать имидж Абхазии, отметил в эфире радио Spuynik главный специалист отдела анализа и прогнозирования Минтуризма Абхазии Таращ Хутаба. Опыт участия в выставке оказался удачным для республики, участники заключали договоры о сотрудничестве с российскими регионами. В этом году абхазская делегация также намерена налаживать деловые связи со специалистами в области туристической деятельности. MITT 2025 будет проходить с 18 по 20 марта.

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