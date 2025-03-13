https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/aviatsiyu-mchs-rossii-privlekli-dlya-tusheniya-pozhara-v-lazarevskom-rayone-sochi-1054111782.html

Авиацию МЧС России привлекли для тушения пожара в Лазаревском районе Сочи

Авиацию МЧС России привлекли для тушения пожара в Лазаревском районе Сочи

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Авиация МЧС России привлечена к тушению природного пожара на площади 1 гектар в Лазаревском районе Сочи, рассказали РИА Новости в... 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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мчс рф

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Авиация МЧС России привлечена к тушению природного пожара на площади 1 гектар в Лазаревском районе Сочи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.По его словам, угрозы населенным пунктам нет. К тушению привлечены вертолет Ка-32 и наземная группировка из 27 специалистов и пяти единиц техники.В Абхазии в последние дни спасатели МЧС ликвидировали возгорания сухостоя в Гагрском, Сухумском, Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах. Пожары продолжаются, но носят локальный характер и находятся под контролем ведомства.

сочи

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сочи, мчс рф, пожар