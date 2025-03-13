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Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях
Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях
Sputnik Абхазия
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала, как защитить детей и подростков от мошенничества в сети... 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T11:03+0300
2025-03-13T11:03+0300
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Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях
Sputnik Абхазия
Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предупредил о новой схеме мошенничества, в которую вовлекают несовершеннолетних. Как сообщила Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, преступники массово скупают аккаунты детей и подростков под различными предлогами. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают обманывать друзей и родственников владельца страницы с целью вымогательства денег или распространения запрещенной информации. Мошеннические схемы могут использовать для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе диверсии и террористические акты.Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, детский омбудсмен, защита детей, социальные сети, интернет, мошенники, аудио
подкасты, абхазия, детский омбудсмен, защита детей, социальные сети, интернет, мошенники, аудио
Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях
11:03 13.03.2025 (обновлено: 11:04 13.03.2025)
Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала, как защитить детей и подростков от мошенничества в сети интернет.
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предупредил о новой схеме мошенничества, в которую вовлекают несовершеннолетних.
Как сообщила Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, преступники массово скупают аккаунты детей и подростков под различными предлогами. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают обманывать друзей и родственников владельца страницы с целью вымогательства денег или распространения запрещенной информации. Мошеннические схемы могут использовать для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе диверсии и террористические акты.
Подробности слушайте в подкасте
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