https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/dzhindzholiya-rasskazala-kak-obezopasit-detey-ot-moshennikov-v-sotsialnykh-setyakh-1054104832.html

Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях

Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях

Sputnik Абхазия

Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия в интервью радио Sputnik рассказала, как защитить детей и подростков от мошенничества в сети... 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях Sputnik Абхазия Джинджолия рассказала, как обезопасить детей от мошенников в социальных сетях

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Абхазии предупредил о новой схеме мошенничества, в которую вовлекают несовершеннолетних. Как сообщила Уполномоченный по правам ребенка Мактина Джинджолия, преступники массово скупают аккаунты детей и подростков под различными предлогами. После получения доступа к профилю злоумышленники начинают обманывать друзей и родственников владельца страницы с целью вымогательства денег или распространения запрещенной информации. Мошеннические схемы могут использовать для вовлечения подростков в противоправную деятельность, в том числе диверсии и террористические акты.Подробности слушайте в подкасте.

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подкасты, абхазия, детский омбудсмен, защита детей, социальные сети, интернет, мошенники, аудио