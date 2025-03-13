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Хутаба рассказал, что Абхазия представит на MITT-2025

Хутаба рассказал, что Абхазия представит на MITT-2025

Sputnik Абхазия

О том, что в этом году представит Абхазия на Международной выставке туриндустрии, в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист Минтуризма республики... 13.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-13T16:02+0300

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Хутаба рассказал, что Абхазия представит на MITT-2025 Sputnik Абхазия Хутаба рассказал, что Абхазия представит на MITT-2025

C 18 по 21 марта в Москве будет работать 31-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства.MITT — это выставка, которая проходит в столице России более 30 лет. Это международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы.О том, что в этом году представит на выставке Абхазия, в эфире радио Sputnik рассказал главный специалист Минтуризма республики Таращ Хутаба. Слушайте подкаст.

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