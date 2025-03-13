https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/minekonomrazvitiya-rf-zhdet-pozitsiyu-mid-po-poezdkam-rossiyan-v-abkhaziyu-1054110138.html

Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию

Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию... 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию МИД РФ, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.С инициативой по отмене рекомендаций выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов.МИД России в ноябре 2024 года рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.

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абхазия, туристы, россия, мид рф, отдых в абхазии