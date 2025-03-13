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Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию
Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию... 13.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию МИД РФ, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.С инициативой по отмене рекомендаций выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов.МИД России в ноябре 2024 года рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.
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абхазия, туристы, россия, мид рф, отдых в абхазии
абхазия, туристы, россия, мид рф, отдых в абхазии

Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию

16:16 13.03.2025 (обновлено: 17:50 13.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукЖаркое лето 2023
Жаркое лето 2023 - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию МИД РФ, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.

"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", – сказал он.

С инициативой по отмене рекомендаций выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов.
МИД России в ноябре 2024 года рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.
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