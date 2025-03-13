https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/minekonomrazvitiya-rf-zhdet-pozitsiyu-mid-po-poezdkam-rossiyan-v-abkhaziyu-1054110138.html
Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию
Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию... 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T16:16+0300
2025-03-13T16:16+0300
2025-03-13T17:50+0300
в абхазии
абхазия
туристы
россия
мид рф
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540963_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e3d765265f1b57a39219c88fd0fa909.jpg
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию МИД РФ, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.С инициативой по отмене рекомендаций выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов.МИД России в ноябре 2024 года рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/11/1047540963_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1384b54ba4c6247d891cd4d72148d95.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, туристы, россия, мид рф, отдых в абхазии
абхазия, туристы, россия, мид рф, отдых в абхазии
Минэкономразвития РФ ждет позицию МИД по поездкам россиян в Абхазию
16:16 13.03.2025 (обновлено: 17:50 13.03.2025)
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Рекомендации о нежелательности продажи туров в Абхазию могут быть отменены в ближайшее время, Минэкономразвития России ждет позицию МИД РФ, заявил глава ведомства Максим Решетников на выставке "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде.
"По Абхазии решение в процессе, мы ждем от МИДа позиции. Как только позиция от МИДа придет, мы документы сразу выпустим. Я думаю, надеюсь, что это в ближайшее время произойдет", – сказал он.
С инициативой по отмене рекомендаций выступил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, отметив, что ситуация в Абхазии нормализовалась после президентских выборов.
МИД России в ноябре 2024 года рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Абхазию, а Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.