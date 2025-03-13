Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии

В июле 2024 года аппарат омбудсмена провел мониторинг мест содержания задержанных и осужденных. По ее словам, по своей планировке они не соответствуют нормам. В большинстве мест содержания, за исключением ИВС и СИЗО МВД, нет медработника. В июле 2024 года аппарат омбудсмена провел мониторинг мест содержания задержанных и осужденных. По ее словам, по своей планировке они не соответствуют нормам. В большинстве мест содержания, за исключением ИВС и СИЗО МВД, нет медработника.

Аппарат уполномоченного в докладе отразил рекомендации по предотвращению и усилению борьбы с применением насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов. Аппарат уполномоченного в докладе отразил рекомендации по предотвращению и усилению борьбы с применением насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов.

В 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи ВНЖ. В 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи ВНЖ.

Омбудсмен призвала МИД, Минюст, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями, принятыми госорганами России в отношении граждан республики. Речь о лишении гражданства Левана Микаа и Кана Кварчия, запрете на въезд в Россию Барасу Куджба, возбуждении уголовного дела Следкомом РФ в отношении граждан Абхазии и признании иноагентом журналиста Инала Хашиг. Омбудсмен призвала МИД, Минюст, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями, принятыми госорганами России в отношении граждан республики. Речь о лишении гражданства Левана Микаа и Кана Кварчия, запрете на въезд в Россию Барасу Куджба, возбуждении уголовного дела Следкомом РФ в отношении граждан Абхазии и признании иноагентом журналиста Инала Хашиг.