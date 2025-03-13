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Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии
Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии Анас Кишмария за 2024 год. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии Анас Кишмария за 2024 год. Главное:
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омбудсмены, абхазия, парламент абхазии

Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии

13:33 13.03.2025 (обновлено: 14:07 13.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукДокументы
Документы - Sputnik Абхазия, 1920, 13.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии Анас Кишмария за 2024 год.
Главное:
В июле 2024 года аппарат омбудсмена провел мониторинг мест содержания задержанных и осужденных. По ее словам, по своей планировке они не соответствуют нормам. В большинстве мест содержания, за исключением ИВС и СИЗО МВД, нет медработника.
Аппарат уполномоченного в докладе отразил рекомендации по предотвращению и усилению борьбы с применением насилия и пыток сотрудниками правоохранительных органов.
В 2024 году продолжили поступать сообщения, связанные с затягиванием сроков выдачи ВНЖ.
Омбудсмен призвала МИД, Минюст, Генпрокуратуру и избранного президента Абхазии проинформировать общество о принятых и планируемых действиях в связи с решениями, принятыми госорганами России в отношении граждан республики. Речь о лишении гражданства Левана Микаа и Кана Кварчия, запрете на въезд в Россию Барасу Куджба, возбуждении уголовного дела Следкомом РФ в отношении граждан Абхазии и признании иноагентом журналиста Инала Хашиг.
В декабре 2024 года умер пациент Республиканской детской больницы. Прокуратура проводит процессуальную проверку в отношении лечащего врача и заведующей отделения. Омбудсмен призвала общественность воздержаться от поспешных выводов и действий до оглашения официальных результатов проверки.
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