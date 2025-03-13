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Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении

Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год. 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год.При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.5,3 миллиарда рублей — российская финансовая помощь из общего объема республиканского бюджета Абхазии на 2025 год, который составит 13,6 миллиарда рублей. Об этом на заседании сессии Парламента сообщил и.о. министра финансов Саид Губаз.

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