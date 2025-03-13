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Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении
Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год.При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.5,3 миллиарда рублей — российская финансовая помощь из общего объема республиканского бюджета Абхазии на 2025 год, который составит 13,6 миллиарда рублей. Об этом на заседании сессии Парламента сообщил и.о. министра финансов Саид Губаз.
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абхазия, парламент абхазии, бюджет
абхазия, парламент абхазии, бюджет

Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении

13:36 13.03.2025 (обновлено: 14:05 13.03.2025)
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год.
Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит 17,7 миллиарда рублей. Объем расходов определен в размере 18,7 миллиарда рублей.
При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.
5,3 миллиарда рублей — российская финансовая помощь из общего объема республиканского бюджета Абхазии на 2025 год, который составит 13,6 миллиарда рублей.
Об этом на заседании сессии Парламента сообщил и.о. министра финансов Саид Губаз.
4 миллиарда рублей из финпомощи России предназначены на цели социально-экономического развития Абхазии.
1,2 миллиарда — на финансирование мероприятий по реализации инвестиционной программы.
100 миллионов — на поддержание госпрограммы поддержки отраслей экономики.
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