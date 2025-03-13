https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/parlament-abkhazii-prinyal-v-okonchatelnom-chtenii-byudzhet-respubliki-na-2025-god-1054107298.html
Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении
Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T13:36+0300
2025-03-13T13:36+0300
2025-03-13T14:05+0300
в абхазии
абхазия
парламент абхазии
бюджет
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_792fec591216975228d72239ab33cba3.jpg
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год.При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.5,3 миллиарда рублей — российская финансовая помощь из общего объема республиканского бюджета Абхазии на 2025 год, который составит 13,6 миллиарда рублей. Об этом на заседании сессии Парламента сообщил и.о. министра финансов Саид Губаз.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0e/1033208571_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3a9b2640132f95111d277e8b6a5254e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, парламент абхазии, бюджет
абхазия, парламент абхазии, бюджет
Бюджет Абхазии на 2025 год принят в окончательном чтении
13:36 13.03.2025 (обновлено: 14:05 13.03.2025)
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджет республики на 2025 год.
Общий объем госбюджета Абхазии на 2025 год составит 17,7 миллиарда рублей. Объем расходов определен в размере 18,7 миллиарда рублей.
При этом доля собственных доходов в общей структуре составляет 12,4 миллиарда рублей.
5,3 миллиарда рублей — российская финансовая помощь из общего объема республиканского бюджета Абхазии на 2025 год, который составит 13,6 миллиарда рублей.
Об этом на заседании сессии Парламента сообщил и.о. министра финансов Саид Губаз.
4 миллиарда рублей из финпомощи России предназначены на цели социально-экономического развития Абхазии.
1,2 миллиарда — на финансирование мероприятий по реализации инвестиционной программы.
100 миллионов — на поддержание госпрограммы поддержки отраслей экономики.