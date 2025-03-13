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Переходный период в Сирии продлится пять лет
Переходный период в Сирии продлится пять лет
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переходный период в Сирии продлится пять лет, следует из заявления Комиссии по объявлению проекта конституции САР. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T16:33+0300
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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переходный период в Сирии продлится пять лет, следует из заявления Комиссии по объявлению проекта конституции САР.Проект конституции подписал президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа.В рамках документа решено сохранить название государства "Сирийская арабская республика", право на избрание президентом будет иметь только гражданин, исповедующий ислам.В конце ноября 2024 года силы вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на позиции армии, 8 декабря они вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну.
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сирия, в мире, политика
Переходный период в Сирии продлится пять лет
16:33 13.03.2025 (обновлено: 17:51 13.03.2025)
СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переходный период в Сирии продлится пять лет, следует из заявления Комиссии по объявлению проекта конституции САР.
"Комиссия объявляет переходный период сроком на пять лет с целью предоставить достаточно времени для создания безопасной и нейтральной среды", – говорится в заявлении.
Проект конституции подписал президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа.
В рамках документа решено сохранить название государства "Сирийская арабская республика", право на избрание президентом будет иметь только гражданин, исповедующий ислам.
В конце ноября 2024 года силы вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на позиции армии, 8 декабря они вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну.