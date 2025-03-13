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Переходный период в Сирии продлится пять лет

Переходный период в Сирии продлится пять лет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переходный период в Сирии продлится пять лет, следует из заявления Комиссии по объявлению проекта конституции САР. 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Переходный период в Сирии продлится пять лет, следует из заявления Комиссии по объявлению проекта конституции САР.Проект конституции подписал президент Сирии на переходный период Ахмад Аш-Шараа.В рамках документа решено сохранить название государства "Сирийская арабская республика", право на избрание президентом будет иметь только гражданин, исповедующий ислам.В конце ноября 2024 года силы вооруженной сирийской оппозиции начали наступление на позиции армии, 8 декабря они вошли в Дамаск. Президент Башар Асад оставил пост и покинул страну.

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