https://sputnik-abkhazia.ru/20250313/sily-pvo-rossii-sbili-77-ukrainskikh-bespilotnika-nad-territoriey-strany-1054104111.html

Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотника над территорией страны

Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотника над территорией страны

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. 13.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-13T09:17+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В период с 20.00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:

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