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Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотника над территорией страны
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотника над территорией страны
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны. 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T09:17+0300
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СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны."В период с 20.00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Как уточняется:
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россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф
Силы ПВО России сбили 77 украинских беспилотника над территорией страны
СУХУМ, 13 мар - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили с вечера 12 марта 77 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 мск 12 марта до 06.36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.
30 БПЛА сбили над территорией Брянской области;
25 БПЛА – над территорией Калужской области;
по шесть БПЛА — над Курской и Воронежской областями;
по пять БПЛА – над Ростовской и Белгородской областями.