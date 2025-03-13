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Такие обстоятельства: Маршания и Куджба о реформе органов местного самоуправления
Такие обстоятельства: Маршания и Куджба о реформе органов местного самоуправления
Sputnik Абхазия
О том, как устроены органы местного самоуправления в Абхазии и что необходимо менять, своим мнением в эфире радио Sputnik поделились депутат Парламента РА... 13.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-13T14:16+0300
2025-03-13T14:16+0300
2025-03-13T14:17+0300
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Такие обстоятельства: Маршания и Куджба о реформе органов местного самоуправления
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Маршания и Куджба о реформе органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления – рычаг управления определенной территорией, который находится в руках ее жителей. Как это устроено в Абхазии, какие реформы нужны? Эти вопросы сегодня наиболее актуальны, так как уже в июне в республике пройдут очередные выборы – гражданам страны предстоит голосование за кандидатов в городские и районные Собрания депутатов. Уже много лет в абхазском обществе обсуждается вопрос расширения полномочий власти на местах. Быть ли тому, есть ли время на внесение поправок в действующий закон?Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, парламент, выборы в местное самоуправление, законы, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, парламент, выборы в местное самоуправление, законы, аудио
Такие обстоятельства: Маршания и Куджба о реформе органов местного самоуправления
14:16 13.03.2025 (обновлено: 14:17 13.03.2025)
О том, как устроены органы местного самоуправления в Абхазии и что необходимо менять, своим мнением в эфире радио Sputnik поделились депутат Парламента РА Дмитрий Маршания и юрист Дана Куджба.
Органы местного самоуправления – рычаг управления определенной территорией, который находится в руках ее жителей. Как это устроено в Абхазии, какие реформы нужны? Эти вопросы сегодня наиболее актуальны, так как уже в июне в республике пройдут очередные выборы – гражданам страны предстоит голосование за кандидатов в городские и районные Собрания депутатов.
Уже много лет в абхазском обществе обсуждается вопрос расширения полномочий власти на местах. Быть ли тому, есть ли время на внесение поправок в действующий закон?