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Часть Сухума осталась без света из-за аварии
Часть Сухума осталась без света из-за аварии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварии, сообщили Sputnik в СУЭС. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T10:31+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварии, сообщили Sputnik в СУЭС. Отключение затронуло Старый поселок, район Колоса, улицу Трапш. Ведутся ремонтные работы.
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Часть Сухума осталась без света из-за аварии
10:31 14.03.2025 (обновлено: 10:58 14.03.2025)
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Часть Сухума осталась без света из-за аварии, сообщили Sputnik в СУЭС.
Отключение затронуло Старый поселок, район Колоса, улицу Трапш.
Ведутся ремонтные работы.