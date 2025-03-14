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Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре
Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре
Sputnik Абхазия
О подготовке Гагрского района к летнему туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму местной администрации Ахра... 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T10:54+0300
2025-03-14T10:54+0300
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Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре
Какие вопросы, связанные с организацией комфортного отдыха туристов, решают власти Гагрского района, и насколько успешно, рассказал Ахра Бганба, начальник управления по туризму администрации района."За последние 5-10 лет мы видим резкий скачок в туристическом секторе. Это новые гостиничные объекты с совершенно новой инфраструктурой и уровнем сервиса. Из-за близкого расположения к границе с Россией многие гости предпочитают именно Гагру", – отметил Бганба. В марте наблюдается увеличение бронирования отдыха в Гагре."На сегодняшний день около 40 процентов объектов забронировано, это очень хороший показатель", – сказал Бганба. Слушайте подкаст.
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Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре
10:54 14.03.2025 (обновлено: 11:55 14.03.2025)
О подготовке Гагрского района к летнему туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму местной администрации Ахра Бганба.
Какие вопросы, связанные с организацией комфортного отдыха туристов, решают власти Гагрского района, и насколько успешно, рассказал Ахра Бганба, начальник управления по туризму администрации района.
"За последние 5-10 лет мы видим резкий скачок в туристическом секторе. Это новые гостиничные объекты с совершенно новой инфраструктурой и уровнем сервиса. Из-за близкого расположения к границе с Россией многие гости предпочитают именно Гагру", – отметил Бганба.
В марте наблюдается увеличение бронирования отдыха в Гагре.
"На сегодняшний день около 40 процентов объектов забронировано, это очень хороший показатель", – сказал Бганба.