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Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре

Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре

Sputnik Абхазия

О подготовке Гагрского района к летнему туристическому сезону в эфире радио Sputnik рассказал начальник управления по туризму местной администрации Ахра... 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре Sputnik Абхазия Главный четверг: Бганба о спросе на отдых в Гагре

Какие вопросы, связанные с организацией комфортного отдыха туристов, решают власти Гагрского района, и насколько успешно, рассказал Ахра Бганба, начальник управления по туризму администрации района."За последние 5-10 лет мы видим резкий скачок в туристическом секторе. Это новые гостиничные объекты с совершенно новой инфраструктурой и уровнем сервиса. Из-за близкого расположения к границе с Россией многие гости предпочитают именно Гагру", – отметил Бганба. В марте наблюдается увеличение бронирования отдыха в Гагре."На сегодняшний день около 40 процентов объектов забронировано, это очень хороший показатель", – сказал Бганба. Слушайте подкаст.

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