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Кишмария о работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 2024 году

Кишмария о работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 2024 году

Sputnik Абхазия

Парламент Абхазии единогласно принял отчет уполномоченного по правам человека Абхазии Анас Кишмария за 2024 год. Какие основные мысли были озвучены в докладе... 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T16:23+0300

2025-03-14T16:23+0300

2025-03-14T16:23+0300

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Кишмария о работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 2024 году Sputnik Абхазия Кишмария о работе аппарата Уполномоченного по правам человека в 2024 году

В планах аппарата на 2024 год было – информационно-просветительская деятельность, мониторинг ИВС и мест заключения, мониторинг психиатрической больницы, состояние в вопросах защиты прав человека, страдающих психиатрическими заболеваниями, научно-практическая деятельность. Аппарат также реагировал на обращение граждан. Их в 2024 году было больше."В прошлом году мы отмечали, что большая часть обращений была связана с вопросами жилищными. В этом году мы наблюдаем негативную динамику, с одной стороны, а позитивную – с другой. Участились случаи обращений в наш институт по теме семейно-бытового насилия. Негативные, потому что это нехорошо, а позитивно то, что все-таки люди стали обращаться, потому что основная проблема подобных обращений заключается в том, что не всегда эти обращения доходят до гласности. То есть в этом году мы наблюдаем всплеск этих обращений. Прежде всего, мы гарантируем анонимность таких обращений и вызывает доверие у наших граждан. Плюс, еще раз, благодаря взаимодействию с сотрудниками на местах, мы можем оперативно реагировать. Были такие случаи, когда вот по звонку, по адресу приезжали сотрудники, выясняли ситуацию и оказывали содействие. Вопрос решался положительно для этого человека", – сказала Кишмария.Слушайте подкаст.

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подкасты, аппарат уполномоченного по правам человека рф, парламент абхазии, аудио