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Крымчанина задержали по подозрению в госизмене
Крымчанина задержали по подозрению в госизмене
Sputnik Абхазия
Подозреваемый передавал сведения об объектах инфраструктуры для нанесения Украиной ракетных ударов. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T09:29+0300
2025-03-14T09:29+0300
2025-03-14T10:28+0300
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СУХУМ,14 мар – Sputnik. Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", – говорится в сообщении.По заданию украинской разведки подозреваемый собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах, среди которых Феодосийская нефтебаза, военный аэродром и Крымский мост. Эти данные ВСУ могли использовать для нанесения ракетных ударов.Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
фсб, россия, украина, крым
фсб, россия, украина, крым
Крымчанина задержали по подозрению в госизмене
09:29 14.03.2025 (обновлено: 10:28 14.03.2025)
Подозреваемый передавал сведения об объектах инфраструктуры для нанесения Украиной ракетных ударов.
СУХУМ,14 мар – Sputnik.
Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", – говорится в сообщении.
По заданию украинской разведки подозреваемый собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах, среди которых Феодосийская нефтебаза, военный аэродром и Крымский мост.
Эти данные ВСУ могли использовать для нанесения ракетных ударов.
Подозреваемый задержан, ведется следствие.