https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/krymchanina-zaderzhali-po-podozreniyu-v-gosizmene-1054113341.html

Крымчанина задержали по подозрению в госизмене

Крымчанина задержали по подозрению в госизмене

Sputnik Абхазия

Подозреваемый передавал сведения об объектах инфраструктуры для нанесения Украиной ракетных ударов. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T09:29+0300

2025-03-14T09:29+0300

2025-03-14T10:28+0300

фсб

россия

украина

крым

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/05/1e/1051202129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a98e449aadfc8bcfd50464c32e12675c.jpg

СУХУМ,14 мар – Sputnik. Жителя Крыма задержали по подозрению в госизмене, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Крыму и Севастополю."Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена" в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации)", – говорится в сообщении.По заданию украинской разведки подозреваемый собирал сведения об инфраструктурных и военных объектах, среди которых Феодосийская нефтебаза, военный аэродром и Крымский мост. Эти данные ВСУ могли использовать для нанесения ракетных ударов.Подозреваемый задержан, ведется следствие.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фсб, россия, украина, крым