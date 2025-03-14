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Отпуск топлива на заправках "АЗиД" временно приостановлен
Отпуск топлива на заправках "АЗиД" временно приостановлен
Sputnik Абхазия
Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T15:47+0300
2025-03-14T15:47+0300
2025-03-14T16:19+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отпуск нефтепродуктов на заправках "АЗиД" будет приостановлен в ближайшие дни, сообщается на сайте компании.Продажа топлива корпоративным клиентам по картам "АЗиД" будет осуществляться до 31 марта на заправках в районе Маяка в Сухуме, Гагре и селе Лыхны Гудаутского района. Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками.
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Отпуск топлива на заправках "АЗиД" временно приостановлен
15:47 14.03.2025 (обновлено: 16:19 14.03.2025)
Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Отпуск нефтепродуктов на заправках "АЗиД" будет приостановлен в ближайшие дни, сообщается
на сайте компании.
Причиной стала приостановка отгрузки топлива от 20 февраля 2025 года и невозможность его приобретения в Абхазии по не зависящим от компании обстоятельствам, говорится в тексте.
Продажа топлива корпоративным клиентам по картам "АЗиД" будет осуществляться до 31 марта на заправках в районе Маяка в Сухуме, Гагре и селе Лыхны Гудаутского района.
Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками.