https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/otpusk-topliva-na-zapravkakh-azid-vremenno-priostanovlen-1054122338.html

Отпуск топлива на заправках "АЗиД" временно приостановлен

Отпуск топлива на заправках "АЗиД" временно приостановлен

Sputnik Абхазия

Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T15:47+0300

2025-03-14T15:47+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Отпуск нефтепродуктов на заправках "АЗиД" будет приостановлен в ближайшие дни, сообщается на сайте компании.Продажа топлива корпоративным клиентам по картам "АЗиД" будет осуществляться до 31 марта на заправках в районе Маяка в Сухуме, Гагре и селе Лыхны Гудаутского района. Ограничения будут действовать до решения проблем с поставками.

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