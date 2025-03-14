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Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства на 2025 год
Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства на 2025 год
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2025 год". 14.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2025 год". По словам и.о. главы Минсельхоза Беслана Джопуа, основные цели программы –повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение объемов производства, развитие фермерских хозяйств, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
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Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства на 2025 год
12:12 14.03.2025 (обновлено: 12:42 14.03.2025)
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2025 год".
На нее будет выделено 150 миллионов рублей, распределением будет заниматься постоянно действующая комиссия.
По словам и.о. главы Минсельхоза Беслана Джопуа, основные цели программы –повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение объемов производства, развитие фермерских хозяйств, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.