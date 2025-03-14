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Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства на 2025 год

Правительство утвердило программу развития сельского хозяйства на 2025 год

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2025 год". 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Абхазии утвердило ведомственную целевую программу "Развитие сельского хозяйства на 2025 год". По словам и.о. главы Минсельхоза Беслана Джопуа, основные цели программы –повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции и увеличение объемов производства, развитие фермерских хозяйств, обеспечение занятости сельского населения и развитие сельских территорий, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

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