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Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе

Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе, сообщили в "Апсныпресс" со ссылкой на начальника ГАИ Дамея Авидзба. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе, сообщили в "Апсныпресс" со ссылкой на начальника ГАИ Дамея Авидзба.48-летний водитель Toyota Camry нарушил правила, выехал на главную дорогу и врезался в BMW X5. Он погиб. Водитель внедорожника доставлен в Очамчырскую ЦРБ.

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