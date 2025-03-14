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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-ochamchyrskom-rayone-1054120671.html
Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе, сообщили в "Апсныпресс" со ссылкой на начальника ГАИ Дамея Авидзба. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе, сообщили в "Апсныпресс" со ссылкой на начальника ГАИ Дамея Авидзба.48-летний водитель Toyota Camry нарушил правила, выехал на главную дорогу и врезался в BMW X5. Он погиб. Водитель внедорожника доставлен в Очамчырскую ЦРБ.
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Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе

14:27 14.03.2025 (обновлено: 14:59 14.03.2025)
© Foto / МВД АбхазииСмертельное ДТП произошло в Очамчырском районе
Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2025
© Foto / МВД Абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в Очамчырском районе, сообщили в "Апсныпресс" со ссылкой на начальника ГАИ Дамея Авидзба.
48-летний водитель Toyota Camry нарушил правила, выехал на главную дорогу и врезался в BMW X5. Он погиб.
Водитель внедорожника доставлен в Очамчырскую ЦРБ.
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