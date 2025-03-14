https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/vzaimnyy-interes-mikhaylova-o-zayavkakh-po-vosstanovleniyu-pamyatnikov-vov-v-abkhazii--1054122941.html

Взаимный интерес: Михайлова о заявках по восстановлению памятников ВОВ в Абхазии

Взаимный интерес: Михайлова о заявках по восстановлению памятников ВОВ в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии будет восстановлено на средства российского президентского гранта и... 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T15:46+0300

2025-03-14T15:46+0300

2025-03-15T12:47+0300

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Взаимный интерес: Михайлова о заявках по восстановлению памятников ВОВ в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Михайлова о заявках по восстановлению памятников ВОВ в Абхазии

О том, сколько памятников Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии будет восстановлено на средства российского президентского гранта и на что направлен этот проект, в эфире радио Sputnik рассказала директор благотворительной организации Центр социальных технологий "Гарант" Марина Михайлова.71 село в Абхазии получит от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составит 66 миллионов рублей.На 5 марта заявки были поданы от 71 села, это цифра близкая к окончательной, сказала Михайлова в эфире радио."Если к нам кто-то еще обратится, будем уже в индивидуальном порядке рассматривать. Могу сказать, что заявки условно можно на четыре группы поделить. Первая группа заявок – это там, где памятники в более-менее хорошем состоянии, недавно поставленные, там в основном запрос на благоустройство, ограды, подходы к памятнику, свет, озеленение, вот такого вида работы. Есть запросы. Там, где нужно обновить сам памятник, он давно не ремонтировался, нужно что-то почистить, заменить какие-то части памятника или плитку, восстановить надписи. Есть запросы там, где памятники совсем разрушены. Понятно, что на эти суммы невозможно сделать памятник целиком, но поставить хотя бы памятную плиту на то место нужно", – сказала Михайлова.Слушайте подкаст.

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