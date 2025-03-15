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Бадра Гунба поздравил Алексея Гогуа с 93-летием
Бадра Гунба поздравил Алексея Гогуа с 93-летием
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Алексей Гогуа - Народный писатель Абхазии, автор культового романа "Асду" ("Большой снег"). 15.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил Народного писателя Алексея Гогуа с 93-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он отметил большой вклад, который Гогуа внес и в культуру Абхазии, и в национально-освободительное движение. Алексей Гогуа — Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.
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Бадра Гунба поздравил Алексея Гогуа с 93-летием
11:22 15.03.2025 (обновлено: 11:51 15.03.2025)
Алексей Гогуа - Народный писатель Абхазии, автор культового романа "Асду" ("Большой снег").
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил Народного писателя Алексея Гогуа с 93-летием. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он отметил большой вклад, который Гогуа внес и в культуру Абхазии, и в национально-освободительное движение.
"Вы всегда переживали за судьбу своего народа, вы являетесь представителем тех людей, которые, не жалея себя, за него боролись. Ваше имя вписано в историю Абхазии, и абхазский народ гордится Вами", — говорится в тексте.
Алексей Гогуа — Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и публицистических статей и очерков. Его роман-рапсодия "Асду" стал культовым в Абхазии.