https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/chast-ulits-sukhuma-perekroyut-16-marta-iz-za-remontnykh-rabot-1054129284.html

Часть улиц Сухума перекроют 16 марта из-за ремонтных работ

Часть улиц Сухума перекроют 16 марта из-за ремонтных работ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Движение по части Сухума перекроют из-за дорожных работ в воскресенье, 16 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Движение по части Сухума перекроют из-за дорожных работ в воскресенье, 16 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения коснутся отрезка улицы Ардзинба от улицы Генерала Аршба до улицы Абазинской и отрезка улицы Абазинской от проспекта Аиааира до улицы Ардзинба.

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