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Часть улиц Сухума перекроют 16 марта из-за ремонтных работ
Часть улиц Сухума перекроют 16 марта из-за ремонтных работ
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Движение по части Сухума перекроют из-за дорожных работ в воскресенье, 16 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Движение по части Сухума перекроют из-за дорожных работ в воскресенье, 16 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничения коснутся отрезка улицы Ардзинба от улицы Генерала Аршба до улицы Абазинской и отрезка улицы Абазинской от проспекта Аиааира до улицы Ардзинба.
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Часть улиц Сухума перекроют 16 марта из-за ремонтных работ
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Движение по части Сухума перекроют из-за дорожных работ в воскресенье, 16 марта, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения коснутся отрезка улицы Ардзинба от улицы Генерала Аршба до улицы Абазинской и отрезка улицы Абазинской от проспекта Аиааира до улицы Ардзинба.