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Историческая справедливость: Хинтба о том, зачем РУСДРАМу музей и что в нем будет

Историческая справедливость: Хинтба о том, зачем РУСДРАМу музей и что в нем будет

Sputnik Абхазия

В РУСДРАМе появится свой музей. По словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, эту идею предложило руководство Министерства культуры России во время визита в... 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T20:03+0300

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Воплощением в жизнь проекта будет заниматься Бахрушенский музей. Презентация запланирована на сентябрь. Открытие музея театра Хинтба назвал исторической справедливостью, так как сегодня почти никто не знает о том, каким был театр, к примеру, в советское время, что там происходило в сложные послевоенные годы, как формировалась труппа. В годы Отечественной войны народа Абхазии были утеряны практически все архивные данные о театре, фотографии, реквизиты и костюмы, поэтому Ираклий Хинтба обратился к жителям республики с просьбой оказать помощь в сборе материала.

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